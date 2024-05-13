الإثنين 13 مايو 2024
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حوادث

أب يلقى ابنته فى مصرف بأسيوط ويدعى اختفاءها

جريدة الدستور

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بشأن اختفاء طفلة بمنفلوط بأسيوط.

و‏بالفحص تبين عدم تقدم والد الطفلة "له معلومات جنائية" ببلاغ في هذا الشأن، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيامه بإلقائها بأحد المصارف بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط والادعاء باختفائها لمحاولة إلصاق التهمة بآخرين.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه واعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.. كما أسفرت جهود قوات الإنقاذ النهرى عن انتشال جثمان الطفلة من مكان إلقائها.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية.

وزارة الداخلية فيس بوك منفلوط

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