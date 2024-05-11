السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سقوط تشكيل عصابى تخصص فى بيع المواد البترولية بالسوق السوداء

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية في الأقصر من ضبط تشكيل عصابي تخصص في بيع المواد البترولية بالسوق السوداء بأسعار تزيد عن السعر الرسمي، كانت في طريقها إلى العاملين في مجال التنقيب عن الذهب بالمناطق الجبلية.

سقوط تشكيل عصابي تخصص في بيع المواد البترولية بالسوق السوداء

 

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من اللواء عاطف أبوالوفاء مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، يفيد بإلقاء القبض على شخصين كونا تشكيلا عصابيا في الاتجار بالمواد البترولية بالسوق السوداء بدائرة إسنا، الأول يدعى «أ.ا.ع» 35 سنة، سائق ومقيم بناحية المساوية، والذي سبق اتهامه فى قضيتين سرقة وتحليل مخدرات، والثاني يدعى «ع.ع.ع.» 35 سنه، صاحب محطة بترول بناحية القريا، وسبق اتهامه فى قضية تموين.

 

عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات من قِبل ضباط وحدة مباحث إسنا بقيادة الرائد أحمد حسين رئيس المباحث، أمكن ضبط تشكيل عصابي حال قيادة الأول سيارة نصف نقل تحمل لوحات «س ر ف 9726»، محمل عليها 5460 لتر سولار بدون فواتير.

 

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما للمواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء للعاملين بمجال التنقيب العشوائي عن الذهب بالمناطق الجبلية دائرة إدفو محافظة أسوان، كما أضاف الأول حصوله على المضبوطات من الثاني صاحب محطة وقود الوقود.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

وزارة الداخلية التحريات الأمنية النيابة العامة حبس سلاح مخدرات

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