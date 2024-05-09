نجحت الداخلية فى ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة بالدقهلية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية.

ضبط عنصر شديد الخطورة بأسيوط مطلوب فى 12 قضية

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام عنصر إجرامى شديد الخطورة - سبق اتهامه فى 12 قضية أبرزهم (اتجار مخدرات – سلاح نارى – شروع فى قتل)، ومحكوم عليه فى جنايتى (شروع فى قتل - مخدرات وسلاح نارى) بالسجن المؤبد، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 5 قضايا (مخدرات - سلاح نارى) بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص متخذًا من دائرة مركز شرطة دكرنس مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم ضبطه، وعُثر بحوزته على (بندقية آلية - 2 خزينة – طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) وكذا (10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - 3 كيلو جرام لمخدر الحشيش). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.