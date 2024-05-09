ضبط لصوص المجوهرات من المساكن بالقاهرة

شنَّت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملات أمنية مكبرة على مرتكبي جرائم السرقات بنطاق المديرية، والقت القبض علي العديد من المتهمين بجرائم السرقة.

وتمكنت من ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة باب الشعرية؛ لاتهامه بالسرقة من داخل المتاجر، وأقرَّ بارتكاب 4 وقائع، وتم بإرشاده ضبط المسروقات لدى عميله - مالك مخزن خردة "سيئ النية" - تم ضبطه.

ضبط لصوص المجوهرات بالقاهرة

كما أسفرت الجهود من ضبط 3 أشخاص - لأحدهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لقيامهم بسرقة مبلغ مالي، بعض المشغولات الذهبية من داخل إحدى الشقق بدائرة القسم، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهم وكذا فرد خرطوش وطلقتين.

وتمكنت الجهود من ضبط شخصين - لأحدهما معلومات جنائية - لقيامهما بسرقة سيارة بدائرة قسم شرطة القطامية، وبحوزتهما فرد خرطوش وطلقة، و9 هواتف محمولة، و4 مفتاح سيارة "مختلفة الأنواع"، السيارة المستولى عليها، وبمواجهتهما، اعترفا بقيامهما بالاستيلاء على 2 مفتاح سيارة آخرى استعدادًا لسرقتهما.

وكذا قيامهما بالنصب على المواطنين والاستيلاء على هواتفهم المحمولة وارتكابهما عدد 2 واقعة سرقة هاتف محمول، وتم بإرشادهما ضبط الهاتفان لدى عميلهما "سيئي النية" عامل بمحل هواتف محمولة، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.