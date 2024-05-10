الجمعة 10 مايو 2024
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حوادث

القبض على عنصر إجرامى فى الأقصر وبحوزته مخدرات وسلاح نارى

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية

نجحت مديرية أمن الأقصر في إلقاء القبض على عنصر إجرامي بدائرة مركز شرطة القرنة بالبر الغربي، وبحوزته مخدرات وسلاح ناري، والذي سبق اتهامه فى قضية سلاح سابقًا.

وتلقى اللواء حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من اللواء عاطف أبوالوفاء، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، يفيد بضبط عنصر إجرامي شقي يدعى "أع.ع" عاطل، 22 عاما، مقيم بناحية الضبعية بذات الدائرة، أثناء الاتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة القرنة من ضبط العنصر الإجرامي وبحوزته سلاح ناري خرطوش محلي الصنع عيار 12، وطلقة من ذات العيار، وكيلو و500 جرام من جوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي قدره 250 جنيها، وهاتف محمول.

وبمواجهة العاطل بما أسفر عنه ضبطه، أقر بحيازة المخدرات بقصد الاتجار بها، والسلاح الناري والذخيرة الحية بهدف الدفاع عن النفس لممارسة نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول وسيلة الاتصال مع عملائه.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

مديرية أمن الأقصر عنصر إجرامي مركز شرطة القرنة البر الغربي مخدرات سلاح نارى

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