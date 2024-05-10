الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 7 متهمين تخصصوا فى سرقة الأموال بالجيزة

ضبط متهمين
ضبط متهمين

نجح قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة، في ضبط 4 أشخاص لقيامهم بسرقة مبلغ مالي من داخل محل في كرداسة، وبمواجهتهم، اعترفوا بسرقة المبلغ المالي مستغلين عمل أحدهم بالمحل باستخدم مفتاح مصطنع، وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، ودراجة نارية "مُستخدمة في ارتكاب الواقعة".

وتم ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عمَّال، ربة منزل، يحملون جنسية إحدى الدول، مقيمين في الطالبية تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة مبالغ مالية من رواد البنوك من داخل السيارات عن طريق كسر الزجاج باستخدام سيارتين مستأجرتين، وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

قطاع الأمن العام ضبط 4 أشخاص مبلغ مالي كرداسة مستخدمة فى إرتكاب الواقعة

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