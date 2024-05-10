الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القبض على أدمن تطبيقات إلكترونية ينشر أسعارًا غير حقيقية للذهب والعملة

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت الداخلية من ضبط أحد الأشخاص ببني سويف لقيامه بإدارة عدد من التطبيقات والمواقع الإلكترونية وصفحات على موقع التواصل الاجتماعي واستغلالها في نشر أسعار صرف غير حقيقية للذهب والعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة (35 "تطبيق للهواتف المحمولة- موقع إلكتروني دون ترخيص- صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي) واستخدامها في نشر أسعار غير حقيقية للذهب والعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، متخذًا من عقار كائن بدائرة قسم شرطة بنى سويف الجديدة بمحافظة بنى سويف مقرًا لمزاولة ذلك النشاط.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر العقار المشار إليها، وضبط المتهم، وعثر بحوزته على (جهاز "لاب توب"، هاتف محمول "المستخدمين في إدارة المواقع والتطبيقات والصفحات"– 3 محافظ إلكترونية بالعملات الأجنبية والرقمية المشفرة "يتحصل من خلالها على عوائد لنشاطه").

ضبط أحد الأشخاص نشر أسعار صرف نطاق السوق المصرفية معلومات وتحريات مباحث المصنفات حماية حقوق الملكية الفكرية

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