ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ1.6 مليون جنيه فى مطروح

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط 3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" تخصص نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالأقراص المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة العلمين بمطروح مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وباتخاذ الإجراءات تم ضبط "عاطل- له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة العلمين، وبحوزته 1000 قرص مخدر لعقار "التامول" مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى"، و"عاطلين لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة العلمين، وبحوزتهما 15 ألف قرص مخدر لعقار "التامول"- مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهما الإجرامى"، وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بـ"1٫6 مليون جنيه" تقريبًا.