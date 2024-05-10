الجمعة 10 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تحرير 538 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة خلال 24 ساعة

مخالفات درجات نارية
مخالفات درجات نارية

نجحت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، في ضبط 538 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة والفرعية، بهدف تحقيق الانضباط في الشارع، خلال حملات موسعة شنتها خلال 24 ساعة.

حملة مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة

كشفت  وزارة الداخلية، أنه تم شن حملة مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة بجانب المخالفات الأخرى، حيث نجحت أجهزة الأمن في ضبط 538 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة.

وشددت على قائدي الدراجات النارية بضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وقالت "الداخلية"، إن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة للانتشار الأمني على مستوى الجمهورية لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة.

الأجهزة الأمنية ضبط مخالفة لقائدي الدراجات القاهرة والمحافظات الطرق السريعة والفرعية

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