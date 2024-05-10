الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القبض على لصوص يسرقون هواتف محمولة ودراجات نارية في القاهرة

ضبط متهم
ضبط متهم

نجحت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص، وبحوزته “بندقية خرطوش و4 طلقات نارية”، بدائرة قسم شرطة التبين لقيامه بسرقة دراجة نارية حال ركنها بدائرة القسم.

 وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطًا فرديًا تخصص فى سرقة الدراجات النارية، واعترف بارتكاب عدد (2) واقعة سرقة  بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الدراجات المستولى عليها.

بالإكراه.. ضبط اثنين يسرقان الهواتف المحمولة من الموطنين

وأسفرت الجهود عن ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة الشرابية لقيامهما بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين حال سيره بدائرة القسم.

 وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين كرهًا عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزة أحدهم، وأقرا بارتكاب عدد (2) واقعة سرقة  هاتف محمول بذات الأسلوب.

 وأقرا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لعميلهما " سيئ النية" (عامل – له معلومات جنائية) تم بإرشادهما  ضبطه وبحوزته كافة المسروقات، وبمواجهته أيدها وأقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة.

 كما تم ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة لقيامهما بسرقة هاتف محمول من إحدى السيدات، تحمل جنسية دولة أخرى، حال استقلالهما دراجة نارية قيادة الأول "مستأجرة" بدائرة القسم، وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، باستدعاء المجنى عليها تعرفت على الهاتف واتهمتهما بالسرقة

الأجهزة الأمنية ضبط بندقية خرطوش سرقة دراجة نارية قسم شرطة التبين الدراجات النارية

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