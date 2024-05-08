القبض على متهمين بترويج 15 كيلو حشيش في البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط عنصرين إجراميين متورطين في ترويج 15 كيلو جرام حشيش في البحيرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن البحيرة، اتجار عنصرين إجراميين لأحدهما معلومات جنائية في مخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، متخذان من دائرة مركز شرطة أبوالمطامير مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام، ووتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ 1.050 مليون جنيه تقريبا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.