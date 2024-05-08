الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

خطة محكمة.. سيناريو "طفل شبر الخيمة" يسقط المتهمين في "العشق الحرام" بدمياط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استعانت أجهزة الأمن بذات السيناريو المستخدم في القبض على المتهمين في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"طفل شبرا الخيمة"، لتحديد وضبط المتهمين بقتل شاب بمنطقة كفر البطيخ بمحافظة دمياط. 

واستطاعت الأجهزة الأمنية أن تُعيد أحد المتهمين في قضية مقتل طفل شبرا الخيمة من دولة الكويت؛ وذلك من خلال تتبع خط سير المجني عليه، والاستعانة بالإنتربول الدولي، وهي ذات الطريقة التي جرى استخدامها لضبط وإعادة المتهمة في قتل شاب بدمياط بمعاونة عشيقها من دولة قطر.

تفاصيل ضبط المتهمين عن طريق الإنتربول

أوراق القضية رقم 1820 لسنة 2024 إداري قسم أول شبرا الخيمة، كشفت عن دور الإنتربول في القبض على أحد المتهمين بقتل وتقطيع جثة طفل، 15 سنة، بإحدى الشقق السكنية المستأجرة، من خلال الدور التنسيقي مع إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام والأجهزة الأمنية في الكويت.

ضبط سيدة دمياط

كما أن الإنتربول كان له دور مهم في ضبط المتهمة بقتل شقيق زوجها بدمياط، بعد أن توصلت التحريات إلى أنها هربت إلى إحدى الدول العربية، وإمكان إعادتها لمحاكمتها مغع المتهم الثاني (عشقيها).

txt

خيانة وقتل وهروب.. تحقيقات الأمن تكشف تفاصيل جريمة "العشق الحرام" بدمياط

في قلب مركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط، سطّرت جريمة بشعة تفاصيلها حكاية خيانة وغدر، نغصت بهجة عيد الفطر المبارك على عائلة شاب لم يقترف ذنباً سوى معرفته بسر خطير.

حسين الإمام، شاب في مقتبل العمر، لم يكن يعلم أنه على موعد مع قدره الأسود في ذلك اليوم، فبينما كان الجميع يمضي أيام العيد بفرح وسرور، تلقى حسين دعوة عاجلة من زوجة شقيقه، لم تكن سوى فخ محكم نصب لإنهاء حياته.

تفاصيل الجريمة 

وصل حسين إلى المكان المحدد، ليفاجأ بوجود عشيق زوجة شقيقه أيضاً، لم يتردد العاشقان الخائنان في تنفيذ مخططهما الشرير، فانهالا على حسين طعنات قاتلة، تاركين جثته غارقة في الدماء.

وحاول العشيقان إخفاء جريمتهما البشعة بدفن جثة حسين في الصحراء، ظنا منهما أن سرّهم قد دفن مع ضحيتهما.

التحقيقات 

لكن يد العدالة كانت أسرع من جريمتهما، فبفضل التحقيقات الدؤوبة للأجهزة الأمنية، تم العثور على جثة حسين، وكشف خيوط الجريمة، وسرعان ما تم القبض على الزوجة الخائنة وعشيقها، ليواجهان عقوبة فعلتهما.

الاعتراف بالجريمة 

واعترف المتهمان بجريمتهما أمام القاضي، فتم حبسهما احتياطياً على ذمة التحقيقات.

طفل شبرا الخيمة عشيقة دمياط ضبط هاربة قتلت زوج شقيقها جريمة قتل في دمياط جريمة دمياط

مواد متعلقة

بحوزته ترسانة أسلحة.. مصرع خُط أسيوط فى مواجهة مع الشرطة

ضبط 18 كيلو حشيش بحوزة عنصر إجرامي في الإسماعيلية

ضبط 9 قضايا اتجار في المخدرات بـ3 محافظات

سقوط ديلر أون لاين بـ5 آلاف قرص مخدر في مصر الجديدة

سقوط 4 لصوص بالجيزة والأقصر

تحرير 1201 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

ضبط صاحب مطبعة بالقاهرة يطبع كتبا تعليمية وروائية بدون تصريح

ضبط 18 طن دقيق مدعم في حملات على المخابز خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

التوصل لنتيجة هذه المرة.. سر التفاؤل الأمريكى بمفاوضات القاهرة لإقرار هدنة فى غزة

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

عاجل.. حادث جنائى.. مصدر أمنى يكشف تفاصيل إطلاق النار على رجل أعمال كندى بالإسكندرية

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

أخرهم مجدي شطة.. مشاهير خلف القضبان بسبب المخدرات

"التموين" تعلن عن 405 أفدنة لمناطق تجارية ولوجستية توفر آلاف فرص العمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

صور

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للصف الثالث الإعدادى بمدرسة الزمالك الإعدادية

خطوة نحو النجاح.. اختبارات الصف الرابع والخامس الابتدائى

الأهلى فاتح للشهية وهزم الاتحاد برباعية

محطة تل أبيب

المزيد

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة

هآرتس: إسرائيل تخطط لنقل إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطينى لشركة أمريكية

بعد رفع العلم الإسرائيلى على الجانب الفلسطينى من معبر رفح.. ماذا يحدث هناك؟