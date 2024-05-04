"يتلذذ بالدماء".. كيف سفك مراهق وشاب دماء طفل شبرا الخيمة لعصابات الدارك ويب؟

«سادي واتلذذ بالدماء ومشاهد الدماء».. واقعة بشعة طرأت علينا من أصابع خارجية عندما أقنع مراهق شاب في منطقة شبرا الخيمة على قتل طفل وانتزاع أعضائه خلال فيديو كونفرانس بهدف بيعها لعصابة «الدارك ويب».

سادي وملحد في المدرسة الباكستينية

واقعة طفل شبرا الخيمة ضحية عصابة الاتجار في البشر تخللها الكثير من المفاجأت عقب اعتراف الصبي المراهق المحرض على ارتكاب الواقعة، حيث أن عمره 16 عامًا، طالب في المدرسة الباكستانية في الكويت .

واعترف المتهم عقب ترحيله من الكويت بواسطة الانتربول أنه المحرض على قتل طفل شبرا الخيمة والمنفذ الخفي للواقعة حيث أنه تعرف على المتهم الأول مرتكب الواقعة منذ فترة بعدما تعرف عليه وعلمه أنه سبق أن باع كليته مع عصابة للاتجار بالبشر.

وتابع أنه هنا تابع معه وطلب منه انتزاع أحشاء طفل في نفس المرحلة العمرية للطفل المجني عليه وقتله وانتزاع أحشائه وذلك خلال تعليمات موجهة له من قبل المراهق أون لاين عقب خاصية فيديو الكونفرانس وبدأ يعطي تعليمات فتح جسد الطفل المتوفي والاستيلاء على أعضائه.

وقال المتهم الثاني إنه ملحد ولا يؤمن بأي دين، وسادي يتلذذ بمشاهد التعذيب والدماء وعقب أن يستفيد من تلك المشاهد، قرر الاستفادة من تلك الفيديوهات وبيعها لمواقع الدارك ويب للتربح المالي.

تفاصيل ترحيله وضبطه من الانتربول



وتبين أنه تم ضبطه من نفس المحافظة بواسطة الشرطة الكويتية، بعد وصول نشرة حمراء من الإنتربول، وبالتنسيق مع السفارة المصرية، وتم ترحيله على الفور برفقة والده وسط حراسة أمنسة مشددة.

والده طرده لسوء أخلاقه

أما المتهم الأول مرتكب الواقعة تبين أنه سبق اتهامه في قضيتي سرقة حملت أرقام 3726 لسنه 2023، جنح قسم الموسكي، و2721 لسنة 2018، جنح قسم شرطة الساحل، ذهب إلى منطقة شبرا الخيمة على آثر ذلك واختبىء شهرين وعمل فى مقهى حتى نفذ جريمته بحق الطفل، وكان يعتزم تنفيذ جريمة قتل أخرى للحصول على 5 ملايين جنيه.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة أن عائلته تبرأت منه قبل 15 عاما، ووالده يعمل إمام مسجد وأصيب بجلطة فور علمه بما فعله نجله.