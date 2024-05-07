الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سقوط 4 لصوص بالجيزة والأقصر

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمشاركة مديريات أمن الجيزة والأقصر، من ضبط مهندس سرق حقيبة سيدة، وعاملين لسرقتهما كابلات كهربائية وكوريك سيارة.

في الجيزة، تم ضبط مهندس مقيم بمحافظة القليوبية؛ لقيامه بسرقة حقيبة يد وبداخلها مبلغ مالي ومتعلقات شخصية من سيدة مقيمة بالشرقية، حال استقلالها سيارته بصحبته بدائرة مركز شرطة كرداسة، وتم ضبط السيارة المستخدمة في الواقعة وأرشد عن المسروقات.

كما تم ضبط عامل، وسائق "توك توك" لأحدهما معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة أطفيح لقيامهما بسرقة مبلغ مالي وكوريك سيارة من إحدى سيارات "النقل" عقب قيامهما بتهديد قائدها باستخدام فرد محلي وبحوزتهما مركبة "التوك توك، السلاح" المستخدمين في الواقعة، وأرشدا عن المسروقات.

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وفي الأقصر؛ جرى ضبط عامل خردة حال قيادته مركبة تروسيكل "بدون لوحات معدنية" بدائرة مركز شرطة طيبة وبحوزته كمية من الكابلات الكهربائية وزنت 450 كيلو جرام -  قضيب حديدى – مقص حديدي، واعترف بأن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.

لصوص الأقصر الجيزة قطاع الأمن العام كرداسة

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