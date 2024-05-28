الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مفاجأة.. تطورات جديدة فى علاقة ياسمين عبدالعزيز بأحمد العوضى

ياسمين والعوضي
ياسمين والعوضي

تصدر اسم الفنانة ياسمين عبدالعزيز محركات البحث "جوجل" ومنصات التواصل المختلفة مع طليقها أحمد العوضي، حيث انشغل الجمهور خلال الساعات القليلة الماضية بشأن عودة الفنانين لبعضهما من جديد.

وفي مفاجأة جديدة، قررت ياسمين عبدالعزيز حذف جميع صورها التي تجمعها بالعوضي والتي كانا يُظهران فيها مدى حبهما لبعض، وهو الأمر الذي فاجأ متابعيها.

ولم تترك ياسمين أي صور تجمعها بـ العوضي سوى الأعمال الفنية التي ظهرا فيها الثنائي معًا، على عكس العوضي الذي قرر الاحتفاظ بصورة معها، خاصة أنه أعلن في وقت سابق أنها حب حياته، وتعقد ياسمين جلسات عمل مكثفة مع الشركة المنتجة لفيلمها السينمائي الجديد الذي تعود به بعد فترة غياب طويلة عن شاشة السينما. 

وتواصل ياسمين تحضيرات الفيلم خلال الفترة الحالية مع المخرج خالد جلال الذي شرع في اختيار الأبطال استعدادًا لتصوير العمل خلال الفترة المقبلة والفيلم ينتمي لأعمال الكوميديا الاجتماعية ومن المقرر الإعلان عن كل تفاصيله وأبطاله خلال الأيام القليلة المقبلة. 

ياسمين عبدالعزيز تدعم القضية الفلسطينية.. ماذا كتبت؟

ياسمين عبدالعزيز تبدأ تحضيرات فيلمها السينمائى الجديد

5 شواهد تدل على عودة ياسمين عبدالعزيز والعوضي

الفنانة ياسمين عبدالعزيز ياسمين عبدالعزيز جوجل الفناان أحمد العوضي أحمد العوضي تطورات في العلاقة بين ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي العلاقة بين ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

مواد متعلقة

5 شواهد تدل على عودة ياسمين عبدالعزيز والعوضي

ياسمين عبد العزيز والعوضي قصة حب لم تنتهِ.. هل سينهي الثنائي خلافاتهما؟

الأكثر قراءة

مصدر أمنى ينفى استشهاد جندى آخر فى حادث الحدود برفح

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

قمة الزمالك وأخرى بالسوبر.. ماذا ينتظر الأهلى بعد التتويج بدورى الأبطال؟

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن التحقيقات فى قضية "سفاح التجمع"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

ابن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مقترح إسرائيلى جديد خلال مفاوضات وقف الحرب فى غزة

“تكتيكات حقيرة”.. تفاصيل تهديد إسرائيل لـ"الجنائية الدولية" بشأن التحقيق في جرائم الحرب

اليوم 235 للعدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يواصل ارتكاب المجازر بكل مناطق غزة