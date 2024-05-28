مفاجأة.. تطورات جديدة فى علاقة ياسمين عبدالعزيز بأحمد العوضى

تصدر اسم الفنانة ياسمين عبدالعزيز محركات البحث "جوجل" ومنصات التواصل المختلفة مع طليقها أحمد العوضي، حيث انشغل الجمهور خلال الساعات القليلة الماضية بشأن عودة الفنانين لبعضهما من جديد.

وفي مفاجأة جديدة، قررت ياسمين عبدالعزيز حذف جميع صورها التي تجمعها بالعوضي والتي كانا يُظهران فيها مدى حبهما لبعض، وهو الأمر الذي فاجأ متابعيها.

ولم تترك ياسمين أي صور تجمعها بـ العوضي سوى الأعمال الفنية التي ظهرا فيها الثنائي معًا، على عكس العوضي الذي قرر الاحتفاظ بصورة معها، خاصة أنه أعلن في وقت سابق أنها حب حياته، وتعقد ياسمين جلسات عمل مكثفة مع الشركة المنتجة لفيلمها السينمائي الجديد الذي تعود به بعد فترة غياب طويلة عن شاشة السينما.

وتواصل ياسمين تحضيرات الفيلم خلال الفترة الحالية مع المخرج خالد جلال الذي شرع في اختيار الأبطال استعدادًا لتصوير العمل خلال الفترة المقبلة والفيلم ينتمي لأعمال الكوميديا الاجتماعية ومن المقرر الإعلان عن كل تفاصيله وأبطاله خلال الأيام القليلة المقبلة.