الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سقوط لص عدادات المياه فى فخ الشرطة بالأميرية

صورة أر شيفية للص
صورة أر شيفية للص عدادات مياه

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات وضبط الجناة، فقد نجحت في ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة الأميرية لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك" وأقر بارتكابه 10 وقائع سرقة وتم بإرشاده ضبط جميع المسروقات لدى عميله تاجر خردة "سيئ النية" تم ضبطه.

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كما تم ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لقيامه بسرقة إطار إحدى السيارات حال توقفها بأحد الشوارع بأسلوب "الفك " باستخدام كوريك رفع، وتم بإرشاده ضبط إطار السيارة المستولى عليه بمسكنه.

كما تم ضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة عين شمس لقيامهم بالاشتراك فيما بينهم وسرقة سيارة حال ركنها أمام عقار كائن بدائرة القسم وإعادة السيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

لاغات سرقة إعادة المسروقات مديرية امن القاهرة مجال مكافحة السرقات مكافحة السرقات

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