الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

11771 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقد

سرقة تيار كهربائي
سرقة تيار كهربائي

كثَّفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة، التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي الحملات الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

شرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1645 قضية متنوعة.

شرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 11771 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد.

مباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 479 قضية في عدة مجالات، أبرزها: «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرٍّ مدين لمصلحة الضرائب».

شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط (110) قضايا متنوعة وضبط المخالفات أبرزها (مخالفات مباني، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).

النقل والمواصلات شرطة الكهرباء الضرائب والرسوم المجتمعات الجديدة خلال 24 ساعة

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