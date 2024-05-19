اختلس أموال عمله.. السجن المؤبد غيابيًا لمندوب مبيعات بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن حسومة، رئيس المحكمة، بمعاقبة مندوب مبيعات بالسجن المؤبد غيابيًا، عما أسند إليه وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 112.999 جنيه إلى الشركة محل عمله وتغريمه مبلغا مساويا وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه باختلاس أموال شركته.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار إيهاب محمود إسماعيل والمستشار إمام محمد الصيرفي وسكرتير المحكمة سيد البتانوني.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 23326 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة ببلاغ يفيد بقيام المتهم باختلاس مبالغ مالية من جهة عمله.



كشفت التحقيقات عن أن المتهم "س.ب.ع" مندوب مبيعات وتحصيل بشركة، وبصفته موظفا عموميا ومن مأموري التحصيل اختلس مبلغا وقدره "112.999 جنيه" والمملوك للشركة محل عمله والذي وجد في حيازته بسبب وظيفته، وأنه باع للتجار المتعاملين مع الشركة بمبالغ 67999 جنيها و45000 جنيه، وعند اكتشاف الواقعة وسؤال التجار المتعاملين قرروا أنهم سددوا للمتهم ما تحصلوا عليه من أرصدة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته لمحكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.



كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة محصل بشركة الكهرباء بالسجن المؤبد غيابيًا، عما أسند إليه من اتهام، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد ما تم اختلاسه وغرامة مساوية للمبلغ المختلس وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد تهامه اختلاس مال عام.

بلاغ للأجهزه الأمنية

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 29811 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة سيدي جابر عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، يفيد ببلاغ بقيام المتهم باختلاس أموال من جهة عمله.

المتهم اختلس فواتير لنفسه

كشفت التحقيقات، عن قيام المتهم "ع.س.ع" محصل بشركة الكهرباء، وبصفته موظفا عاما من مأموري التحصيل اختلس أموالًا قدرها "مائة وسبعة وستون ألفا وستمائة وتسعة وخمسون جنيها وخمسة قروش"، والمملوكة لجهة عمله، وذلك من خلال الفواتير التي بحوزته والمثبت بها المبالغ المالية التي تحصل عليها لنفسه من فواتير المشتركين والمملوكة لجهة عمله.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم في جلستها المنعقدة.