غريق قذفته الأمواج على شاطى المنشية.. النيابة تستعجل تحريات المباحث

استعجلت نيابة المنشية بالإسكندرية، تحريات المباحث حول انتشال جثة غريق قذفته الأمواج فى مياه البحر بمنطقة المنشية، وباستدعاء أسرة المتوفي والتعرف على الجثمان لم يتهموا أحدا بالتسبب فى وفاته، وصرحت النيابة بدفن الجثمان بعد استكمال الإجراءات القانونية.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنشية، يفيد بورود بلاغ من المواطنين بالعثور على جثة مجهولة، بمياه البحر فى منطقة المنشية دائرة القسم.



على الفور انتقل مأمور وضباط قسم الشرطة رفقة قوات الإنقاذ النهرى وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.



وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثمان شخص فى العقد الخامس من العمر وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرة بها.



وبسؤال شهود الواقعة قرر عدد من الأشخاص أنه أثناء وجودهم أعلى حواجز الأمواج فى منطقة المنشية لممارسة هواية الصيد بالصنارة فوجئوا بوجود جثة المذكور بين الصخور ورجح الشهود أن تكون الجثة لشخص غريق وقذفته الأمواج بمكان العثور عليها، تم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.