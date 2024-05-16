الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

السجن المشدد 15 سنة للمتهمين بالتزوير والاختلاس فى الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبد الله، رئيس المحكمة، بمعاقبة أمين مخزن بالسجن المشدد 10 سنوات وعزله من الوظيفة وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وثانيا بمعاقبة صاحب محل إطارات بالسجن المشدد 5 سنوات، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، ثالثا بإلزام المتهمين، برد مبلغ قدره 11432650.29 جنيها أحد عشر مليون وأربعمائة واثنين وثلاثون ألف وستمائة وخمسين جنيها وستة وعشرون قرشا وغرامة مساوية لهذا المبلغ ومصادرة المحررات المزورة، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، في اتهامهما بتزوير مستندات رسمية والاستيلاء على بضائع.

 

صدر الحكم بعضوية كلا من: المستشار هشام السعودي السطوحي، والمستشار عبد المعطي هاشم روحي، وسكرتير المحكمة حسني عبد الحليم.

 

وترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 5051 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة يفيد بقيام المتهم الأول أمين مخزن، والثاني صاحب محل إطارات بالتزوير في محررات رسمية والاستيلاء على بضائع.

 

وكشفت التحقيقات قيام المتهم الأول "م.ا.م" أمين مخزن، بشركة إطارات، وبصفته عاملا باحدى الشركات المساهمة المصرية، التي تساهم فيها جهات الدولة، وهو من الأمناء على الودائع اختلس بضائع وجدت في حيازته، بأن قام بالتلاعب أرصدة المخزون لديه بالنظام الآلي والمسلمة له بصفة وظيفته والتي بلغت أحد عشر مليون وأربعمائة واثني وثلاثون ألفا  وستمائة وخمسون جنيها وستة وعشرون قرشا، بدعوى بيعها ونقلها خارج المخازن على خلاف الحقيقة، دون صدور أي أوامر بيع.

 

وقام بنقلها إلى شركة المتهم الثاني "ع.ي.ي" صاحب معرض إطارات، وأن المتهم الثاني اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، في ارتكاب الواقعة وسانده في ذلك، بأن أمده بوسيلة نقل لإخراج البضائع المختلسة من الشركة إلى مقر شركته، وتحرر محضر بالواقعة.

 

وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

السجن المشدد للمتهمين بالتزوير والاختلاس الإسكندرية محكمة جنايات جنايات الإسكندرية

مواد متعلقة

التحقيق مع عاطل لإدارة كيان تعليمى وهمى بالإسكندرية 

حجز عاطلين بتهمة تزوير مستندات رسمية بالإسكندرية

لجنة هندسية لمعاينة أثار انهيار "عقار العطارين" بالإسكندرية

بعد انفجارها.. قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق بسيارة بالإسكندرية

انشطر إلى قسمين.. انهيار عقار قديم بمنطقة العطارين فى الإسكندرية

التحقيق مع عاطل منح دورات وشهادات دراسية مزورة للمواطنين بالإسكندرية

السجن المشدد 6 سنوات لـ3 عاطلين سرقوا طفلا بالإكراه في الإسكندرية

تسبب باحتراق 4 سيارات.. التحقيق في حريق جراج محرم بك بالإسكندرية

الأكثر قراءة

جمع عار ومفرد عقد.. إجابة أسئلة اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2024 المحيرة

عاجل.. شعبة الذهب تكشف تأثير استلام الدفعة الثانية من "رأس الحكمة" على الأسعار (خاص)

اقتصادي: استلام الدفعة الثانية من أموال رأس الحكمة يرفع الاحتياطي الأجنبي لمصر

عاجل| ماذا حدث لسعر الدولار بعد تسلم الدفعة الثانية من "رأس الحكمة"؟

عاجل.. الأهلى يحشد قوته الضاربة لمواجهة الترجى التونسى فى نهائى إفريقيا

الإعدام شنقا لعاطل قتل شخصًا وسرق محتويات مسكنه فى الطالبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

أهمية أن نتكاتف لحماية الوطن

أميرة ملش

٧٦ سنة نكبة

ماجد حبته

إنهم يستعمون العالم!

أميرة عبدالكريم

صاحب مفتاح الجنة حكاية نعيشها فى كل مكان وزمان

مدحت بشاى

الثراء المعرفى لتأمين الاندماج الوطنى

إبراهيم داود

صورة طه حسين

ماجد حبته

ذكرى النكبة القديمة!

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

صور

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

صف واحد.. موتمر اتحاد القبائل العربية

محطة تل أبيب

المزيد

خلافات قادة إسرائيل.. خبراء لـ"الدستور": قانون التجنيد سيُفكك حكومة الاحتلال

سياسى فلسطينى يكشف لـ"الدستور" تبعات الخلافات بين حكومة الاحتلال وآثارها على غزة

نتنياهو يعترف بوجود "خلاف" مع واشنطن بشأن الهجوم العسكرى على رفح