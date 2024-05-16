السجن 3 سنوات لسائق طلب مبلغا ماليا من أحمد السقا

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن حسومه رئيس المحكمة، بمعاقبة سائق بالسجن 3 سنوات حضوريا، وذلك عما نسب إليه وألزمتة بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بتهديد الفنان أحمد السقا وطلب منه مبلغ مالي لعدم التعرض له، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار ايهاب محمود اسماعيل والمستشار أمام محمد الصيرفي وسكرتير المحكمة السيد البتانوني.



وترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 36018 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية،إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقيام المتهم بارتكاب الواقعة وتهديد المجني عليهم الأول والثانية والاحتيال علي الثالث للاستيلاء على مبالغ مالية.

وكشفت التحقيقات قيام المتهم "م.ج.ح"، سائق، في شهر أكتوبر الماضي، بأن هاتف الشاهد الأول " ا.م.ص" ممثل سينمائي وشهرته أحمد السقا، وطلب منه مبالغ مالية نظير عدم التعرض له بالاذي وقام المتهم بإرسال رسائل نصية تحوي علي عبارات تهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي مستخدما حساب الكتروني باسم " صبري نخنوخ " وطلب بتحويل مبالغ مالية بأن طلب المتهم مبلغ وقدره 950 الف جنيه عبر الحساب البنكي خاصة المتهم من خلال التطبيقات الإلكترونية، وكذلك في نفس التوقيت، هاتف الشاهدة الثانية " ع.ر.ر" ممثلة سينمائية، وشهرتها عايدة رياض، وطلب منها مبلغ مالي 10 آلاف جنيه نظير ايجاد عمل في أحدي الأدوار السينمائية، وإرسال إليها عبارات تهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي والهاتف المحمول، طالبا منها ارسال المزيد من المبالغ المالية نظير عدم تهديها، وقام المتهم بالاتصال بالشاهد الثالث " ه.م.س" وشهرته هاني مفتاح صاحب قرية مشويات هاني، مؤهما ايه بامتلاكه جمعية خيرية وطلب منه التبرع بمبلغ مالي كمساعدة في أعمال تلك الجمعية، فقام بتحويل مبلغ 25 ألف جنيه.



ودلت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، أن المتهم ارتكب الواقعة، من خلال تهديد الأول والثانية، والاحتيال والاستيلاء علي أموال من الشاهد الثالث، وتم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتم ضبط جزء من المبالغ المالية وخطوط الهواتف المحمولة المستخدمه في الواقعة، وبعرضه علي النيابة العامة باشرت التحقيق وقررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.