الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تحرش به وصوره.. المشدد 15 سنة لعاطل هدد طالب بفضحه في الإسكندرية

آرشيفية
آرشيفية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، متهم بالتعدي على طالب، بالسجن المشدد 15 سنة، عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة.

بداية أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من والد المجني عليه بتهديد المتهم لابنه بنشر صور فاضحة له مقابل مبالغ مالية.

وكشفت التحقيقات، عن تحرش المتهم "ع. م" بالمجني عليه "ح. ن" طالب، وتهديده بإرسال صور خادشة للحياء، وطلب مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه من والد المجني عليه.

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