الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انشطر إلى قسمين.. انهيار عقار قديم بمنطقة العطارين فى الإسكندرية

من الحدث
من الحدث

شهدت منطقة العطارين وسط محافظة الإسكندرية، انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق إلى نصفين، تقطن به أسرة واحده تم إنقاذ 3 منهم كانوا متواجدين وإنقاذ شخص تصادف مروره أثناء الانهيار بواسطة قوات الحماية المدنية والذي تعرض للإصابة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بانهيار عقار لنصفين بمنطقة العطارين خلف قسم شرطة العطارين ووجود محتجزين بالعقار جراء الانهيار.

وانتقل مسئولو الحي وقسم شرطة العطارين وقوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية وسيارات الإسعاف إلى مكان الانهيار، وبالمعاينة والفحص تبين انشطار العقار لنصفين وانهيار جزء كبير.

 

ولا تزال قوات الحماية المدنية بالإسكندرية تواصل البحث عن ضحايا قد يكونون متواجدين تحت الأنقاض وذلك تمهيدا لرفعها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.

 

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انهيار عقار بمنطقة العطارين وإصابة شخص محافظة الاسكندرية أمن الأسكندرية

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