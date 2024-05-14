الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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تسبب باحتراق 4 سيارات.. التحقيق في حريق جراج محرم بك بالإسكندرية

حريق جراج محرم بك
حريق جراج محرم بك بالإسكندرية

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول نشوب حريق في جراج سيارات والتسبب في احتراق 4 سيارات كانت متوقفة بالجراج، وندب الأدلة الجنائية لمعاينة اثار الحريق وسؤال شهود العيان والمسؤول عن الجراج وحصر التلفيات الناجمة عن الحريق.

بلاغ بنشوب حريق

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، اخطار بنشوب حريق بجراج بشارع أمير البحر بجوار مسجد الإسلام في منظقةمحرم بك، على الفور انتقل مسئولي الحي بصحبة سيارات الإطفاء وقوة أمنية.

5 سيارات اطفاء تسيطر علي حريق جراج محرم بك

تم السيطرة علي الحريق بواسطه 5 سيارات اطفاء لقوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية، وذلك دون إصابات بشرية، وأدى الحريق الي احتراق 4 سيارات كانت داخل الجراج، تم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، والتى قررت ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق.

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