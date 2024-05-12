الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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حبس عاطل حاول ترويج 16٫5 كيلو حشيش فى العامرية بالإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية حبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار وحيازة 16٫5 كيلوجرام لمخدر الحشيش، بقصد ترويجها على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بدائرة قسم شرطة العامرية أول، بمزاولة نشاطه الإجرامي تخصص فى الاتجار وترويج مخدر الحشيش على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحًا لمزاولة في ذلك.

القبض على المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقى القبض عليه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبتفتيشه عثر بحوزته على 16٫5 كيلوجرام لمخدر الحشيش، وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

 

حبس عاطل حشيش بالعامرية غرب الاسكندرية نيابة العامرية أمن الأسكندرية

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