الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

التحقيق مع سيدة زورت شهادات دورات ضيافة جوية وعلوم طيران بالإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

قررت النيابة العامة بالإسكندرية حجز سيدة على ذمة التحقيقات بعد اتهامها بممارسة نشاط اجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية في مجال "الضيافة الجوية وعلوم الطيران" وشهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات دون وجه حق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات لفحصها.

تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية أكدها التحريات، تفيد بقيام إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الإسكندرية، بإدارة كيان تعليمي وهمي "دون ترخيص"، وهو موجود بدائرة مركز شرطة أول الرمل، واتخاذه مقرًا لممارسة نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية في مجال "الضيافة الجوية وعلوم الطيران" وشهادات دراسية "مزورة"، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل في بعض الشركات والمؤسسات.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم وضع كمين والقبض عليها، وبتفتيشها عثر على شهادات دراسية خالية من البيانات وبأسماء أشخاص مختلفة و3 أكلاشيه وكراسة شروط خالية من البيانات معدة للاستخدام، وعقد ضمان توظيف خالٍ من البيانات ومعد للاستخدام، وجهاز حاسب آلي "وبفحصه تبين أنه يحتوي على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامي"، وجميعها متعلقة بالكيان التعليمي الوهمي المذكور. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.

دورات وشهادات دراسية مزورة بالاسكندرية النيابة العامة

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