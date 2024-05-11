"سمسار الإسكندرية" انفصل عن زوجته.. لن تُصدق ما فعله فى نفسه بعدها

أقدم أحد الأشخاص على التخلص من حياته بتنول مادة سامة (مبيد حشري)، اليوم السبت، بمنطقة الدخيلة غرب الإسكندرية؛ لمروره بحالة نفسية سيئة عقب الانفصال عن زوجته.

تفاصيل الواقعة

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة، يُفيد بورود بلاغ من المستشفى الجامعي بوصول شخص، 49 سنة، سمسار، إلى مركز السموم، مصاب بادعاء تناول مادة غير معلومة، وتوفى عقب وصوله.

وانتقل رجال المباحث، إلى المستشفى الجامعي، وبسؤال والد المتوفى، 71 سنة، بالمعاش، مقيم بدائرة القسم، قرر أن نجله تناول مبيد حشري (قرص لحفظ الغلال).

وتبين من خلال التحريات، أن المتوفى أقدم على تناول مادة سامة أدوت بحياته؛ لمروره بحالة نفسية سيئة لانفصاله عن زوجته، وأيد ذلك أقوال الجيران.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، والإحالة للنيابة التي قررت التحفظ على جثمان المتوفى بالمستشفى، وسرعة طلب تحريات إدارة البحث الجنائي.