حبس عاطل ضبط بـ18 كيلو "حشيش وأفيون" في الإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، حبس عاطل 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة 15 كيلو جرام لمخدر الحشيش و3 لفافات لمخدر الأفيون وزنت 3 كيلو جرامات و6000 قرص لعقار "التامول" المخدر، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

تلقت مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجله، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيله بمزاولة نشاطه الاجرامي تخصص فى الإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذا من دائرة قسم شرطة الدخيلة مسرحا لذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 15 كيلو جرام لمخدر الحشيش و3 لفافات لمخدر الأفيون وزنت 3 كيلو جرامات و6000 قرص لعقار "التامول" المخدر، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، رئيس المحكمة، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط والزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار امير عدلي أمير والمستشار محمد السيد محمد وسكرتير المحكمة محمد عثمان.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 10707 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط سائق وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

ضبط المتهم

كشفت التحقيقات قيام “خ.ر.م”، سائق، بمزاولة نشاطا إجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه حال تواجده داخل سيارة وبتفتيشه عثر بحوزته علي طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش السيارة المضبوطه عثر بداخلها على جوال بلاستيكي يحوي على 119 طربة حشيش، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة في أعمال الترويج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.