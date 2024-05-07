السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة شخص بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغًا ماليًا قدره مائة ألف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.



بلاغ من ضباط مكافحة المخدرات

وترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 22180 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة، بدائرة القسم.

القبض على المتهم

وتبين من التحقيقات، أن التحريات دلت إلي قيام المتهم "س.ن.ا" يعمل ديجيتال ماركتيج، بالاتجار في المواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للضبطه وعقب تقنين الإجراءات تم القاء القبض عليه حال حيازته حقيبة سوداء، وبتفتيشه عثر بحوزته علي طربة حشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش الحقيبة عثر بداخلها علي عدد 14 قطعة حشيش وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمه في جلستها المنعقدة.