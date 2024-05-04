حبس 3 عاطلين لحيازتهم حشيش وأقراص مخدرة بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية حبس 3 عاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازتهم كمية من الحشيش والأقراص المخدرة بهدف ترويجها على عملائهم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيميائي للفحص لتحديد ما إذا كانت مواد مخدرة أم لا.

وصل بلاغ لضباط مكافحة المخدرات يفيد بورود معلومات سرية عن قيام 3 عاطلين بمزاولة نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة على عملائهم في دوائر أقسام المدينة.

تم ضبط المتهمين على الفور بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإقامة كمين، وعثر بتفتيشهم على كمية من مخدر الحشيش وعدد من الأقراص المخدرة. وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بهدف ترويجها على عملائهم للربح. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.