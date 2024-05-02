الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز

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إخماد حريق فى محل بمنطقة أبوالعباس بالإسكندرية

إخماد حريق في محل
إخماد حريق في محل بمنطقة أبو العباس

سيطرت قوات الحماية المدنية والحريق بمديرية امن الإسكندرية علي حريق نشب بأحد محلات الهريسة الشهيرة بمنطقة ابو العباس التابعه لحي الجمرك، دون حدوث إصابات بشرية، مما سبب الحريق احتراق محتويات المحل، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

بلاغ بنشوب حريق

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بأحد محلات الهريسة الشهيرة بمنطقة أبوالعباس التابعه لحي الجمرك، علي فور انتقلت قوات من القسم بصحبه سيارات الاطفاء ورجال الحماية المدنية ومسئولي حي الجمرك.

السيطرة على الحريق

تمت السيطرة علي الحريق بمعرفة سيارتي إطفاء قبل امتداده إلي باقي العقار المتواجد به المحل دون خسائر بشرية، وتبين من المعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي في المحل واحتراق محتوياته، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.

السيطرة حريق بمحل ابو العباس بالاسكندرية الحماية المدنية

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