"أمن الإسكندرية" ترفع درجات الاستعداد لتأمين احتفاليات عيد القيامة المجيد

أعلنت مديرية أمن الإسكندرية عن رفع درجات الاستعداد واتخاذ كل الإجراءات الأمنية المشددة على جميع الكنائس، لتأمين احتفالات عيد القيامة المجيد، بالإضافة إلى إسناد مهمة الدخول والخروج من وإلى الكنيسة إلى فريق كشافة الكنيسة.

تفقد تأمين الكنائس

وأكدت أيضًا تفقد خدمات تأمين الكنائس بقطاعى غرب وشرق المدينة، وحث القوات على توسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى، والتأكد من تشغيل كاميرات المراقبة والتأكد من وجود جهاز كشف المعادن وتأمين الأعماق، وعمل حرم آمن وعدم السماح بترك سيارات بجوار الكنائس.

إضافة إلى ذلك، عقدت لقاءات مع القيادات الأمنية، للتأكيد على اتخاذ كل التدابير والاحتياطات والإجراءات التأمينية اللازمة لإجهاض أي محاولات من شأنها المساس بالوضع الأمنى بالبلاد، والتأكيد على توفير جو احتفالى سعيد للإخوة المسيحيين، وتشديد الإجراءات الأمنية على المؤسسات الدينية، وربط كاميرات المراقبة فى الأماكن المحيطة بالكنائس، ورفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين الاحتفالات، والاشتباه فى أى شخص غريب يحمل أى حقائب أو مواد غريبة، وشدد على توعية العاملين بالكنائس ومسئوليها، بملاحظة الأشخاص الغريبين، والإبلاغ عن أى بلاغات أو تحذيرات أيًا كان نوعها وذلك للتوصل إلى صاحبها.

كان قد كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة عن كواليس استعداداتها لتأمين احتفالات الأقباط بعيد القيامة المجيد.