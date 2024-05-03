الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حبس عاطل حاول ترويج 3 كيلو من الحشيش في برج العرب

ارشيفيه
ارشيفيه

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، حبس عاطل لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 3 كيلو جرام من مخدر الحشيش بقصد الاتجار به، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

وكانت مديرية أمن الإسكندرية، قد تلقت إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذ من دائرة قسم شرطة برج العرب، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

ضبط المتهم

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والقي القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 3 كيلو جرام من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

 

حبس عاطل الحشيش ببرج العرب أمن الأسكندرية المعمل الكيماوي

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