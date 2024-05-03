الجمعة 03 مايو 2024
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محافظات

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بمحل بمنطقة أبوالعباس بالإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق نشب بأحد محلات الهريسة الشهيرة بمنطقة أبوالعباس التابعة لحي الجمرك، دون حدوث إصابات بشرية.

وتسبب الحريق في احتراق محتويات المحل، وطالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

بلاغ بنشوب حريق

كانت مديرية أمن الإسكندرية قد تلقت إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بأحد محلات الهريسة الشهيرة بمنطقة أبوالعباس التابعة لحي الجمرك، وعلى الفور انتقلت قوات من القسم بصحبة سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية ومسئولي حي الجمرك.

السيطرة على الحريق

وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة سيارتي إطفاء قبل امتداده إلى باقي العقار المتواجد به المحل، دون خسائر بشرية، وتبين من المعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي في المحل واحتراق محتوياته، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة بالتحقيقات.

ندب الأدلة حريق ابو العباس بالاسكندرية نيابة الجمرك

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