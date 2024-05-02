الخميس 02 مايو 2024
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حبس 3 متهمين بحيازة كمية من مخدر الحشيش والآيس في الإسكندرية

صورة أرشيفية لحبس
صورة أرشيفية لحبس

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش والايس، بقصد الاتجار به على عملائهما وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قطاع الأمن العام، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين، بالاتجار فى المواد المخدرة مُتخذين من دوائر اقسام المدينة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد كمين وألقي القبض عليهم، وبتفتيشهم عُثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش والآيس ومبلغ مالي و3 هاتف محمول، وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائهما، تم تحرير المحضر بالواقعة وأُخطرت النيابة التحقيقات.

النيابة العامة الحشيش والايس المعمل الكيماوي أمن الأسكندرية الإجراءات القانونية

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