المشدد 15 سنة لصاحب مكتبة خطف طالبة وتعدى عليها بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة صاحب مكتبة بالسجن المشدد 15 سنة، عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، وذلك بعد اتهامه بخطف طالبة بالتحايل والإكراه والتعدي عليها.

بلاغ بخطف طالبة

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 32779 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول، يفيد بورود بلاغ من المجني عليها بقيام المتهم بخطفها بالتحايل بدائرة القسم والتعدي عليها.

تحقيقات النيابة

كشفت التحقيقات أن المجني عليها " س.م.ع" طالبة، كانت تعمل لدي المتهم "ا.م.م" صاحب مكتبة، وتركت العمل بتلك المكتبة لأداء اختبارات نصف العام، وفي ليلة حدوث الواقعة هاتفها المتهم واستدرجها للحضور للمكتبة لترتيب بعض الأغراض بها تمهيدًا لعودتها للعمل، وذهبت إليه ووجدته في انتظارها بداخل المكتبة بمفرده وبدأت في ترتيب أغراض المكتبة لكنها فوجئت بقيام المتهم بغلق باب المكتبة وبدأ بالتقرب منها فحاولت إبعاده ومقاومته إلا أنه رطم رأسها في أحد الجدران للتعدي عليها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.