إحالة المتهمين بقتل سيدة وسرقة مشغولاتها الذهبية بالإسكندرية لمفتي الجمهورية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار رفعت عامر رئيس المحكمة، بإجماع الآراء بإحالة أوراق ربة منزل وابنتها وعاطل وبائع أسماك، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، مع استمرار حبسهم، بعد اتهامهم بقتل المجني عليها " ح.م.م" مع سبق الإصرار، عقب خطفها بالتحايل وسرقة مشغولاتها الذهبية واحتجازها.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار طارق الصيرفي والمستشار شريف جبر، وسكرتير المحكمة محمد أحمد البغدادي.

بلاغ بالعثور على جثة سيدة

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 21089 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة سيدة بدائرة قسم الشرطة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين عقدوا العزم ونفاذا لمخطط الأولى الأم والثانية ابنتها بعلم المتهم الثالث زوج، بخطف المجني عليها بقصد سرقتها مشغولاتها الذهبية وأعدوا العدة لذلك داخل شقة المتهم الثالث وقامت الأولى بخنقها بإيشارب وكسرت الفقرات العنقية أثناء قيام الثانية بتكبيل قديمها وأثناء اصطحابها انزلقت من السجادة على درج السلم وأثناء مشاهدة سائق التوك توك الذي قام باستدعائه المتهم الثالث لنقل محتويات المنزل وعند مشاهدته الجثة فأبلغ عنهما وقام الأوللى والثانية والثالث الذي كان على علم بالقتل والسرقة، بإعطائه حلق ذهبي لبيعه للمتهم الرابع مع علمه بذلك أن تلك المشغولات متحصله من واقعة سرقة.

استدراج المجني عليها

وتوصلت التحقيقات من أوراق القضية تفصيلا، أن المتهمة الأولى "م.ع.ح" بارتداء "قفاز طبي وسرنجة طبية وقطرة طبية" وذلك حتى يتثنى لها والمتهمة الثانية "ا.ع.م"، على إتمام ما عزما عليه وفي يوم الواقعة ذهبا إلى حيث تقطن المجني عليها وأوهامها بعمل خير توزيع مبالغ مالية وذهبت معهما، فاستدرجاها إلى الشقة المملوكة للمتهم الثالث "ا.م.ا" زوج ابنه المتهمة الأولى وما أن سمحت لهم الفرصة حتى قامتا بتكميم فمها وتكبيل يديها بحزام جلدي.

وقامت المتهمة الأولى بسكب قطرة طبية حتى تفقدها الوعي، ويتسنى لها سرقة المشغولات الذهبية، وخشية افتضاح أمرهم من صيحات المجني عليها وعند مقاومتها طرحوها أرضا وقامت المتهمة الأولى بكتم أنفاسها بوسادة، وجثمت فوقها وقامت المتهمة الثانية بتكبيل قدم المجني عليها لشل حركتها، حتى تأكدوا من وفاتها وقاموا بسرقة مشغولاتها الذهبية، وأبلغا المتهم الثالث الذي تحصل على خاتم ذهبي من المشغولات لبيعه ليتحصل على مبلغ مالي حتى يحضر سيارة لإخفاء الجثة وباع الخاتم الذهبي للمتهم الرابع " خ.م.ع"، مع علمه أن الخاتم من متحصلات جناية سرقة.

ويوم الواقعة قاما المتهمون فجرا بارتداء عبايات سوداء اللون، وحملوا جثمان المجني عليها، بعد أن وضعوا غطاء على جثمان المجني عليها لإخفاء جريمتهم، قبل إحضار توكتوك لنقل الجثمان، فشعر بهم الجيران من قاطني العقار الذين أبلغوا الشرطة وتم ضبطهم وبمواجهتهم اقرا بارتكاب الواقعة وأن المضبوطات من المشغولات الذهبية مملوكة المجني عليها، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، الانعقاد القادم للنطق بالحكم في جلستها المنعقدة.