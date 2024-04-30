الثلاثاء 30 أبريل 2024
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المشدد 10 سنوات لمتهمين باستعراض القوة بالأسلحة النارية في الإسكندرية

صورة أرشيفية لمتهمين
صورة أرشيفية لمتهمين

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بليغ عبدالعزيز عبد الله، بمعاقبة عاطل غيابيًا وحضوريًا لـ6 آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات عما أسند إليهم، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات ومصادرة الأسلحة والذخائر والأدوات المضبوطه وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامهم باستعراض القوة والعنف بالأسلحة، والشروع في سرقة.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار هشام السعودي السطوحي، والمستشار عبدالمعطي هاشم روحي، وسكرتير المحكمة حسني عبدالحليم.

بلاغ للمباحث

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 19302 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم شرطة العامرية اول يفيد ببلاغ بقيام المتهمين باستعراض القوة بالأسلحة بدائرة القسم.

انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين أنه حال توجه المجني عليه "م.ع.ال" وأسرته إلى محل سكنه بمنطقة شاطئ الصفا فؤجي بتغيير كالون باب الشقة خاصته، وحال ذلك خرج له المتهم الثاني "ح.س.م"، عاطل، من داخل الشقة، مدعيًا ملكيته للشقة، وعلى أثر ذلك اقتاده المتهم وباقي أسرته داخل الشقة وتبين تواجد باقي المتهمين كل من "ح.ع.ه" و"ح.م.ف" و" ا.ع.ع" و" ن.ج.م" و" أ.م.م"، وأشهروا الأسلحة النارية والبيضاء مهددين بهم إياهم، وأطلقوا أعيره نارية لبث الرعب في نفسه وأسرته وقاموا بتقيدهم بالحبال واحتجازهم بالداخل لفتره وتعدوا عليهم بالضرب وتمكنوا من سرقة بعض المنقولات، ومحاولتهم إكراه المجني عليه بالتوقيع على عقد تنازل عن ملكية الشقة وإيصالات مثبتة للدين إلا أنه قد جاب أثر جريمتهم بسبب ضبطهم من قبل الشرطة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

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