الإثنين 04 مارس 2024
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حوادث

السجن من 5 لـ10 سنوات لـ15 متهما استعرضوا القوة بالأسلحة في الإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة 15 متهما بأحكام مختلفة بتهمة استعراض القوة بالأسلحة في الإسكندرية.

وجاء منطوق الحكم حضوريا للثاني والثالث والخامس والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر، وغيابيا للباقين، كل من "م.ه.ط" و"ص.م.ب" و"ا.م.ب" و"ا.ع.ع" و"ا.م.ب" و"إ.م.م" و"ك.ع.م" و"ع.م.ش" بالسجن 5 سنوات وتغريم كل منهما مبلغ 3 آلاف جنيه، عما أُسنِد لكل منهم ما عدا الثالث حدث، وعاقبته بالحبس لمدة سنة عما أُسنِد إليه، ومعاقبة كل من "م.ش.ش" و"م.ع.ع" و"إ.ش.م" و"ز.م.ح" و"ع.ا.س" و"م.ح.ا" بالسجن 10 سنوات، عما أُسنِد إليهما، والزامهم بالمصاريف الجنائية، ومصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 13881 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزه الأول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة المنتزه الأول، يفيد بقيام المتهمين بحيازة سلاح ناري واستعراض القوة وترويع المواطنين، بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أن المتهمين من الأول إلى السادس حازوا سلاحًا ناريًا، بدون ترخيص بندقية خرطوش وطلقات خرطوش لذات السلاح، استعرضوا القوة بالعنف ضد كل من "م.ع.ع" و"ز.ا.م" و"ص.ع.ا" وعلى أهالي منطقة مساكن الأمريكان، بقصد ترويعهم لفرض السيطرة وتعرض أموالهم وممتلكاتهم ومصالح المجني عليهم للخطر وإتلافها، وكذلك التعدي عليهم إصاباتهم، وحيازة أسلحة بيضاء.

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