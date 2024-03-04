10 مارس.. جنايات بورسعيد تحاكم شابا صوّر فتاة عارية في منزله

تنظر محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس رئيس المحكمة، أولى جلسات محاكمة شاب صور فتاة عارية في منزله وهدد بالنشر، يوم 10 من شهر مارس.



جنايات بورسعيد تحاكم شاب صور فتاة عارية في منزله وهدد بالنشر



تعود أحداث الواقعة إلى يوم 13 من شهر أكتوبر عام 2023 والمتهم فيها إبراهيم م ص ا، ويبلغ من العمر 22 عاما - عاطل. حيث قام بخطف المجني عليها هدير م م ح بالإكراه، بأن أشهر في وجهها سلاحاً أبيضاً (سكين) وتعدى عليها بالضرب بالأيدي محدثاً بها إصابات وهتك عرضها.