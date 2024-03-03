الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"صحة بورسعيد" تغلق 6 عيادات وتنذر 46 منشاة طبية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية في بورسعيد أصدار قرارات بغلق 6 عيادات، وتوجيه إنذارات لـ46 منشأة لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، وذلك خلال حملات مكثفة خلال شهر فبراير الماضي

وأعلن الدكتور رامي الفرارجي مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد  أنه بناء علي توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتور وليد فتحي عبد المقصود وكيل وزارة الصحة ببورسعيد بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة وتوفيق أوضاع المنشآت المخالفة.
 

فإن إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد قامت بالمرور على 146 منشأة، تشمل 142 عيادة خاصة و4 مستشفيات نتج عن المرور توجيه إنذارات لنحو 46 منشأة لعدم استيفاء الإشتراطات وإصدار قرارات إغلاق لعدد 6 عيادات وغلق قسمي القسطرة العلاجية وجناح العمليات بإحدي المستشفيات  الخاصة علاوة على فحص 2 شكوي.

وأشار الدكتور رامي الفرارجي، إلى أن فريق العلاج الحر بالمديرية، يهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة، الإلتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوي، حفاظا علي حياة المواطنين، وتماشيًا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.

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إدارة العلاج بورسعيد ٦ عيادات إغلاق منشأت

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