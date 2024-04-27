السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين أمام وزارة الدفاع فى تل أبيب (فيديو)

متظاهرين إسرائيليين
متظاهرين إسرائيليين

اندلعت، قبل قليل، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين إسرائيليين أمام وزارة الدفاع في تل أبيب؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، توجهت مسيرة حاشدة إلى منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيايمن نتنياهو لمطالبته بإبرام صفقة تبادل للمحتجزين؛ وذلك بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

الضغط العسكري على حماس فشل

فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن عائلات المحتجزين في غزة يقولون إن الضغط العسكري على حركة حماس قد فشل، وأن إهمال ذويهم جريمة من الحكومة الإسرائيلية وأن نتنياهو هو من أفشل صفقة تلو الأخرى لإطلاق سراح ذويهم.

المحتجزون لدى حماس: نشعر أنكم تخليتم عنا

وقبل قليل، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن الضغط العسكري أدى إلى مقتل عشرات المحتجزين لديها، وحرم البقية من الاحتفال بعيد الفصح مع أعزائهم، حيث نشرت "القسام" فيديو لعدد من المحتجزين الإسرائيليين لديها عبر موقعها الرسمي، وهم يكشفون عن الأوضاع الصعبة تحت القصف المستمر من قِبل إسرائيل.

القاهرة الإخبارية الشرطة الإسرائيلية تظاهرين وزارة الدفاع تل أبيب مواجهات

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