السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أولها رفح وآخرها فى العريش.. مئات الشاحنات تصطف تأهبًا لدخولها إلى غزة

غزة
غزة

قال أيمن عماد، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح البري، إن 80 شاحنة من شاحنات المساعدات الإنسانية، تمكنت اليوم من العبور للأراضي الفلسطينية من خلال منفذ رفح البري، تضاف إليها 6 شاحنات من شاحنات الوقود، مؤكدًا أن هذا العدد الخاص بشاحنات المساعدات هو ما تبقى يوم أمس بعدما خضعوا لعملية التدقيق في المعبر الإسرائيلي في منطقة العوجة وعادوا في الساعات الأولى من صباح اليوم لتتمكن من الدخول تباعًا على مدار اليوم للأراضي الفلسطينية في ظل إغلاق المنفذ الاسرائيلي لهذا اليوم نظرًا للعطلة أو الإجازة الرسمية من بداية كل أسبوع. 

وأضاف عماد، اليوم السبت، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المئات من شاحنات المساعدات تصطف بداية من منفذ رفح البري وصولًا إلى مدينة العريش على جانبي الطريق والتي تبعد من هذه النقطة تحديدًا لأكثر 50 كيلو مترًا، مؤكدًا أن الشحنات تتكدس تأهبًا لأن يُسمح لها من الجانب الإسرائيلي بالدخول حتى تعبر إلى منطقة العوجة تحديدًا في المعبر الإسرائيلي لتخضع لعملية التدقيق وبعد ذلك تعاود طريقها إلى منفذ رفح البري كما جرت العادة في كل يوم. 

وأوضح أن 36 حالة من الجرحى والمصابين تمكنوا من الوصول من خلال الهلال الأحمر الفلسطيني ليسلم إلى هيئة الإسعاف المصرية، بالإضافة  لـ71 مرافقًا يرافقون هذه الحالات تمكنوا من الوصول، وخضعوا لعملية التشخيص من قِبل هيئة الإسعاف المتمركزة والأطقم الطبية التي تتأهب على مدار الساعة، وبعد ذلك تم تحويلهم للمستشفيات المصرية على الفور، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع المرافقين لتسهيل عبورهم إلى الأراضي المصرية برفقة الجرحي والمصابين. 

القاهرة الإخبارية المساعدات الإنسانية الوقود منفذ رفح مدينة العريش

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