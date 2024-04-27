مراسل القاهرة الإخبارية: طلاب جامعة جورج واشنطن عازمون على التظاهر لحين توقف الدعم الأمريكى لإسرائيل

قال رامي جبر مراسل "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، إن اعتصام طلاب جامعة جورج واشنطن في قلب العاصمة الأمريكية واشنطن لا يزال مستمرًا أمام أبنية الجامعة، حيث يزيد عدد الطلاب لليوم الثاني على التوالي، مؤكدًا أن هذا جاء استجابة للمظاهرات الطلابية التي عمّت الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف “جبر” اليوم خلال مداخلة ببرنامج “جولة المراسلين”، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه في أكثر من 33 جامعة بدأت ربما من جامعة كولومبيا في نيويورك، ثم انتقلت عدوى التظاهر إلى مختلف الجامعات الأمريكية التي تطالب بإيقاف الحرب ووقف الإبادة الجامعية ومطالبة الإدارة الأمريكية بوقف دعمها بالمال والسلاح لإسرائيل، مشيرًا إلى أن المظاهرة حتى الآن تبدو هادئة تمامًا من حيث أنه ليست هناك أي اشتباكات.

وأوضح أن الجميع ملتزم بالسلمية والشرطة الأمريكية موجودة لتأمين المتظاهرين، ولكن كانت هناك محاولة من بضعة أشخاص يحملون علم إسرائيل وعلم الولايات المتحدة في محاولة منهم لإفساد هذه التظاهرة ولكن ما إن وصلوا إلى هنا حتى أخبرتهم الشرطة بأن يتراجعوا تفاديًا لحدوث أي مناوشات أو بخروج الأمور عن السيطرة.

وأكد أنه رغم محاولات إدارة الجامعة تفكيك هذا الاعتصام، إلا أن الطلاب عازمون على البقاء حتى تتحقق مطالبهم بإيقاف الدعم الأمريكي لإسرائيل وأيضًا التدخل لإيقاف هذه الحرب وإيقاف نزيف الدماء في الأراضي الفلسطينية.