السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

هيئة البث الإسرائيلية: مصدر يرجح التوصل إلى اتفاق خلال أيام رغم تحفظات نتنياهو

نتنياهو
نتنياهو

أكدت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم، أن مصدرًا مطلعًا يرجح التوصل إلى اتفاق خلال أيام حتى رغم تحفظات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن المقترح المصري يقضي بإطلاق سراح ما بين 20 و40 محتجزًا إسرائيليًا مقابل وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الأغلبية في حكومة نتنياهو تؤيد صفقة جديدة اقترحتها مصر، وتم نقلها لحماس.

 

نتنياهو يضع العراقيل 

وأمس، أكد عضو في الكابينت الأمني والسياسي، لوسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يريد صفقة بتاتًا ويضع عراقيل أمامها.
كما أوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجانب المصري يحاول فعل ما لا يصدق؛ من أجل التوصل إلى صفقة وحل الأزمة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

مفاوضات إيجابية

فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مصدر مطلع على المفاوضات، أن المباحثات مع الجانب المصري إيجابية من ناحية الرغبة في التوصل إلى اتفاق تبادل.

ووصل وفد أمني مصري إلى تل أبيب، مساء أمس الجمعة، يضم مجموعة من المختصين بالملف الفلسطيني؛ لمناقشة إطار شامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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