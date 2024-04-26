الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

دبلوماسى روسى: تمركز الناتو على حدود روسيا يؤثر سلبيا على مستقبل علاقات موسكو مع الغرب

حلف الناتو
حلف الناتو

قال سيرجي فاربيوف، الدبلوماسي الروسي السابق، إن من يصرح بأن حلف الناتو هو عبارة عن منظمة دفاعية فإن هذا التصريح ما هو إلا عبارة عن غوغائية بحتة.

وأضاف فاربيوف، اليوم الجمعة، خلال مداخلة ببرنامج “10 داونينج ستريت”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه خلال عقود من السنين في آواخر القرن الماضي وفي القرن الجاري وأكثر من مرة بلدان حلف الناتو قامت بأعمال توسعية ابتداء من الغارات الجوية في يوغوسلافيا وحتى العدوان في أفغانستان.

وأوضح أنه بالنسبة لتمركز قوات حلف الناتو على الحدود الروسية فإن هذا سلبي ويؤثر سلبًا على مستقبل علاقاتنا مع الغرب كما نسميه في روسيا الاتحادية الغرب الجماعي. 

وأشار إلى أنه إذا كان هناك تهديد بالنسبة لبولاندا مثلًا يحق لنا الرد بالمثل، لنفترض نحن نتفهم مع كوبا وننشر في كوبا الصواريخ الروسية، فلماذا هذا التصعيد؟ دائمًا الغرب يعني يسعى إلى التصعيد خطوة خطوة.

وأكد أن الأزمة في أوكرانيا وحتى الحرب الدائرة في أوكرانيا هو حصيلة المشاكل في علاقتنا الثنائية، فما هو دخل الغرب في هذه العلاقات، موضحًا أننا نحارب ونقاتل 54 دولة، موضحًا أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق هو منع كييف من التفاوض ومنعها من التوقيع على اتفاقية المصالحة، وهذا ما حدث.

القاهرة الإخبارية حلف الناتو أعمال توسعية العدوان أوكرانيا الغرب

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