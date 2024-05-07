الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

إيقاف صالح جمعة 6 أشهر فى الدورى العراقى

صالح جمعة
صالح جمعة

أعلنت رابطة دوري نجوم العراق، اليوم الثلاثاء، عن إيقاف المحترف المصري صالح جمعة لاعب الكرخ لمدة 6 أشهر وتغريمه ماديًا.

وكان صالح جمعة قد انتقل إلى الكرخ في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من الإسماعيلي في صفقة انتقال حر.

ونشرت رابطة الدوري العراقي بيانًا جاء فيه أنه تقرر معاقبة صالح جمعة بالإيقاف لمدة 6 أشهر على غرار أحداث مباراة فريقه مع النجف في المسابق.

كما تقرر تغريم صالح جمعة مبلغ 25 مليون دينار عراقي، ما يعادل 910 آلاف جنيه مصري تقريبًا، فيما ذكرت الرابطة أن القرار قابل للاستئناف.

وبحسب تقارير إعلامية عراقية، فإن قرارات اللجنة جاءت بعد استخدام صالح جمعة ألفاظًا بذيئة وأفعالًا مهينة ومسيئة، والبصق على حكم مباراة فريقه أمام النجف.

يُذكر أن الكرخ يُدربه هيثم شعبان المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا.

دوري نجوم العراق صالح جمعة جمعة الكرخ الاسماعيلى

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