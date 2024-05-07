مانشستر يونايتد يخسر برباعية نظيفة أمام كريستال بالاس

تلقى فريق مانشستر يونايتد هزيمة ثقيلة على يد مضيفه كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “سلهرست بارك”، في ختام منافسات الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز" بريميرليج" موسم 2023-2024.

وتقدم بالاس مبكرًا بالدقيقة 12 عن طريق مايكل أوليزي بعد فاصل مهاري رائع، وسدد الكرة داخل منطقة الجزاء سكنت على يسار أونانا.

ومن فاصل مهاري آخر سجل ماتيتا الهدف الثاني بالدقيقة 40 بتسديدة صاروخية داخل منطقة الجزاء.

وأحرز المدافع ميتشيل ثالث أهداف كريستال في الدقيقة 58، قبل أن يعود أوليز لتسجيل ثاني أهدافه والرابع لفريقه في الدقيقة 66، مؤكدًا انتصار فريقه.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد كريستال بالاس للنقطة 43 في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 54 نقطة في المركز الثامن.

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: بيساكا، كاسيميرو، إيفانز، دالوت

خط الوسط: إيركسن، ماينو، ماونت

خط الهجوم: جارناتشو، هويلاند، أنتوني