إعلام إسرائيلى: الجانب المصرى يحاول فعل ما لا يصدق للوصول لصفقة وحل الأزمة

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجانب المصري يحاول فعل ما لا يصدق من أجل التوصل إلى صفقة وحل الأزمة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وقبل قليل، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر مطلع على المفاوضات، أن المباحثات مع الجانب المصري إيجابية من ناحية الرغبة في التوصل إلى اتفاق تبادل.

ووصل وفد أمني مصري إلى تل أبيب، مساء اليوم الجمعة، ويضم مجموعة من المختصين بالملف الفلسطيني لمناقشة إطار شامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى إن استمرار الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي للوصول إلى صيغة اتفاق لهدنة بغزة.