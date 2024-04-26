مصدر: رئيس المخابرات العامة يلتقى رئيس مجلس النواب الليبى بالقاهرة

قال مصدر رفيع المستوى إن اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، يلتقي اليوم، رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، بالقاهرة؛ لبحث آخر تطورات الموقف في ليبيا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأٍ عاجل قبل قليل.

وأوضح المصدر أن اللقاء المصري الليبي يأتي في إطار دعم مصر لكل مسارات التسوية الشاملة استنادًا على المؤسسات الشرعية الليبية.

وفي إطار جهود مصر لإيجاد تسوية للأزمة الليبية تستند على توافق ليبى/ ليبي، يلتقي اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة مع المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى اليوم ٢٠٢٤/٤/٢٦ بالقاهرة لبحث آخر تطورات الموقف بليبيا وجهود حل الأزمة الليبية، وذلك في إطار دعم مصر لكل مسارات التسوية الشاملة استنادًا إلى المؤسسات الشرعية الليبية.